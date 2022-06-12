中央流行疫情指揮中心的傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)日前決議，5至11歲兒童疫苗的兩劑間隔將從現行12周縮短到4周，且經醫師評估才可混打其他廠牌。許多家長表示，12歲以下的孩子在現階段對新冠病毒較無抵抗力，加上兒童接種疫苗安全數據不足、防疫政策宣導管道也不夠親民，家長在無所適從的狀況下，根本不可能安心。

隨著兒童接種疫苗間隔的縮短，能否混打讓許多家長關心，指揮中心發言人莊人祥日前指出，目前尚無兒童族群以不同廠牌疫苗完成兩劑接種的安全性及有效性數據，建議以同廠牌完成兩劑接種。

家長A表示，現在對可接種的孩童疫苗信任度較低，政府在快篩試劑採購的量明顯不足，也不是所有家庭的居住環境均符合居家隔離標準，政策宣導應該用問答方式直接明瞭傳達給民眾，例如緊急狀況下1922打不進去時，民眾該怎麼辦？政府不能把硬生生的政策字眼請民眾自行閱讀，不是每個人都有時間把每天記者會看完。

家長B指出，接種兒童疫苗可能會有後遺症，但如未接種又擔心重症，再者，身邊的朋友染疫卻沒有告知也沒有居隔，結果導致疫情擴散，孩子萬一不幸確診，擔心反而是自己家庭被貼標籤，被認為是罪魁禍首。

家長C說，未滿12歲的孩子在現階段屬於對新冠較無抵抗力的一群，確診後的狀況也無法預測，家長最希望的是有足夠的疫苗可供家長選擇，有確定的防疫隔離政策讓大家有所依循，所有的防疫備援物資(例如快篩試劑、兒童藥物等)都要是充足的，但這些基本的期待剛好都是現在所缺乏的，當家長處於無所適從的狀況下，是不可能安心的。