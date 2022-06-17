長者打疫苗送禮券、快篩。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣17日新增1262例新冠肺炎本土確診案例，分別為613名男性和649名女性，年齡分布0至94歲，12歲以下201人，65歲以上145人，多數集中18至64歲青壯年，約占66％。無症狀者1237人，約占98％。竹縣兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，各合約院所、衛生所均開設第2劑專診，只要第1劑間隔4周以上均可接種，請家長多利用周末，盡速帶孩子完成接種。

新增1262例地區分布為竹北市395例、竹東鎮250例、湖口鄉212例、新豐鄉101例、新埔鎮82例、關西鎮76例、芎林鄉38例、橫山鄉25例、寶山鄉17例、北埔鄉21例、峨眉鄉6例、尖石鄉19例、五峰鄉20例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2013人、居家照護列管人數7000人。

衛生局指出，竹縣65歲以上長者第4劑持續開放接種，只要與第3劑接種時間間隔滿5個月（年1月17日前有打第3劑者）即可接種第4劑疫苗，呼籲符合資格長者盡速接種。同時也提醒65歲以上（原住民55歲以上）長輩，打疫苗送禮券（設籍竹縣）、送快篩活動已延長到6月30日，請長輩把握時間盡速接種疫苗，同時提升保護力又可拿好禮。

兒童莫德納疫苗第2劑已開放施打，只要和第1劑間隔4周以上均可接種，竹縣合約院所及各衛生所均開設兒童莫德納第2劑專診，家長可利用周末，盡速帶孩子接種疫苗。