桃園23日新增4105例本土確診個案，市長鄭文燦表示，疫情正在趨緩，13個社區醫療採檢站將縮減剩2站。此外，24日及25日規畫65歲以上長者第2次追加劑接種專案，只要12歲以上符合資格者，無論第幾劑疫苗都歡迎民眾踴躍接種。

鄭文燦說，確診個案數較昨天（22日）下降12.29％，預估明天（24日）會下降到3000多人，7月10日有機會下降至1000人以下，目前桃園確診市的盛行率為18.1％，累計有40萬9631例本土個案。盤點醫療量能，醫院專責病房降載，不過專責病床有1080床，空床仍有721床，非常充裕。

鄭文燦指出，疫情爆發後社區醫療採檢站自5月11日開設至今，最多廣設13站，總計有超過10萬5862人使用PCR採檢、1萬2077人以陽性快篩判定為確診，不過由於疫情趨緩，加上現有30家醫院、269家診所都有提供快篩陽性的判定服務，考量就近服務較適當，為此社區醫療採檢站將縮減剩下桃園區的中路公園站及中壢區的中正公園站。

談及疫苗接種狀況，鄭文燦說明，22日於26個社區接種站替5000多人接種，24、25日共2天一樣開設26個社區接種站，BNT疫苗開放12歲以上的人接種，高端疫苗則開放20歲以上的人接種。他也提醒，65歲以上長者、55歲以上原民長者可搭乘愛心計程車接種疫苗，更送700元禮券、2劑快篩及桃園好米1包，目前市內疫苗數量充足，下周也會持續規畫接種專案。

教育局長林明裕指出，國、高中生BNT疫苗第3劑已有95校共6萬9338名學生接種完畢，23日起正在替195所國小接種兒童莫德納及BNT第2劑疫苗，而600所幼兒園也將併入國小接種，預計7月5日前會接種完畢。

社會局長鄭貴華補充，針對24小時住宿型機構，指揮中心提供的公費快篩試劑已經到貨，並已經發放至各機構，規定住民每周須快篩2次，2至18歲者每周須快篩1次，2歲以下者免篩，工作人員則每周快篩1次，以確保住宿型機構的安全。