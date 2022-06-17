新冠肺炎疫情未歇，5歲以下兒童遲遲無疫苗可施打，令不少家長擔憂。食藥署今日晚間宣布，核准6個月至5歲兒童接種莫德納疫苗，每劑0.25 ml，施打間隔28天。中央流行疫情指揮中心下周就會召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議，預計7月開放兒童施打。

食藥署表示，莫德納疫苗在6個月至5歲兒童所進行的一項第2/3期臨床試驗顯示，兒童試驗組所誘發的中和抗體免疫原性結果，不劣於青少年及成人試驗組的免疫原性結果；安全性資料方面，與其他年齡組別相比，沒有發現新的安全性疑慮。

經評估有效性及安全性，並考量國內緊急公共衛生需求，今日專家會議建議核准莫德納疫苗可適用於6個月至5歲兒童的基礎接種，施打2劑，每劑0.25 ml（含25微克的mRNA），施打間隔28天。

食藥署表示，在6個月至5歲兒童的臨床試驗中，不良反應大多屬於輕微、暫時性的，接種第2劑後不良反應的發生率通常高於第1劑，受試者最常見的不良反應為躁動/哭鬧、注射部位疼痛、嗜睡、食慾不振、發燒、注射部位腫脹、注射部位紅斑、疲倦、頭痛、肌痛等，臨床試驗中沒有發現有心肌炎、心包膜炎或死亡案例。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，將儘速與ACIP委員約時間，預計下周就會召開會議討論。由於兒童疫苗較為緊急，預計7月就會開放接種。