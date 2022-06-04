雲林縣最近進入收割期的一期稻作，出現不少空包彈稻穗，因今年起稻作天然災害救助改由中央認定，雲林縣府農業處已3度行文農糧署通報，至今尚無下文。農民不斷陳情要求勘災，縣府也頗無奈，縣長張麗善表示，此一新制公所與縣府窒礙難行。

水稻收入保險自去年二期作實施，現金救助由保險取代，農委會修正天然災害救助辦法，今年1月1日起田中後期稻米因天然災害受損，「中央主管機關」得依受損區域現場勘查結果評估。

換言之，以往稻米天然災害現金救助（每公頃1萬8000元）今年起改由中央專案認定災損，縣府不再有建議權。

今年即將收成的雲林一期稻作，因先前霪雨導致稻穗不稔，出現俗稱「空包彈」的狀況多，水林鄉、北港鎮、林內鄉、土庫鎮、崙背鄉、大埤鄉均有傳出，農民反應受損嚴重，不斷陳情縣府勘災。

農業處代理處長蔡耿宇指出，該處5月16日函文農委會請示是否可沿用舊制， 即由公所通報縣府，由縣府主持會勘，認定達到救助標準，再函文中央公告救助？ 目前還沒有回函。

農業處又於5月30日、6月2日兩度建請盡速派員勘查並依農業天然災害救助辦法第六條第三款規定辦理公告救助，不過迄今中央仍無回應。

縣長張麗善表示，以前稻作天然災害救助是由下往上報，現在改由農委會專案核定，對農民、公所和縣府而言都是窒礙難行，將致曠時費日、延宕耕作時程。

她說，農民一有災害還是直接找縣府、公所，亟待第一時間召集農糧署、農糧署人員勘災，受損面積超過兩成就向農委會建議達到天然災害救助標準。

張麗善強調，雲林縣是全台稻作面積最廣的縣分之一，必須為農民爭取權益，希望中央能夠聽得見，如果中央一直沒有回覆，縣府就繼續再反應。