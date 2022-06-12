台東縣池上商家推出特色遊程，帶領遊客認識阿美族傳統野菜，並拓印在方巾上。（蔡旻妤攝）

台東縣池上鄉商家推出特色遊程，參考日本鹽麴做法，以阿美族的知名飲品甜酒釀所剩下來的酒釀，加入長濱的特有海鹽，製成鹽麴，為食材增添不同風味，也帶領遊客走入野菜園，深度認識阿美族野菜文化。

「桌上有水，每個都要加入15克，就是10％的比例」在老師的講解下，參與遊程民眾依照比例，將材料逐一放入玻璃罐內攪拌。由芭洋Amis美饌推出的部落鹽麴體驗活動，負責人高筱媛耐心指導遊客，將「甜米露」喝剩的酒釀製成別具風味的部落鹽麴。

高筱媛表示，阿美族傳統使用糯米釀酒，在部落稱為「甜米露」，由於喝完後剩下的酒釀丟掉太浪費，於是她參考日本鹽麴的做法，加入長濱鄉特有的海鹽，放入罐中製成鹽麴。

參與遊程的周先生說，很新奇，第一次學習鹽麴及甜酒釀作法。江小姐說，除能了解食物的來源，也了解部落取得食材及資源的不易，未來會更珍惜食物。

高筱媛笑稱，鹽麴製作過程就像照顧「廚房的小情人」，得每天進廚房開蓋細心攪拌，10天後鹽麴大功告成，鹽麴可用來取代糖、鹽和酒，提出食材的鮮甜溫潤。

除了製作部落鹽麴之外，體驗活動也帶領遊客走入野菜園，認識阿美族傳統野菜，以及各種野菜的料理方式，還可摘採野菜拓印在方巾上，完成後用來裝飾盛裝鹽麴的罐子，遊客說，參與了1場別出心裁的部落食農體驗。

為深化創新農業體驗並推廣食農教育，台東縣農會輔導各鄉鎮農會並舉辦「創新綠色永續農業體驗開發競賽」，全縣來自縱谷線、海線、南迴線等各社區推出11項在地特色農遊行程。

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