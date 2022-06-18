今年桃園石門水庫熱氣球嘉年華將現場打造成史前侏羅紀公園，除熱氣球外還有4隻巨型仿真恐龍展品。（觀光旅遊局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市石門水庫熱氣球嘉年華停辦1年後今在南苑生態公園登場，熱氣球升空連9天不中斷，清晨與傍晚時段各開放100人體驗，首波預約秒殺，現場湧入排候補人潮。今年以恐龍總動員為主題，打造成史前侏羅紀公園，不僅有暴龍和劍龍熱氣球，還有巨型仿真恐龍展，預估將吸引15萬人次參與。

觀光旅遊局表示，熱氣球升空體驗於每日清晨與傍晚各時段共100人，首波報名3分鐘秒殺額滿，下波將於20日開放售票，除保留部分名額給醫護人員外，民眾也可現場排隊候補，今清晨場報名者84人和醫護10人，另有候補44人，不少親子都踴躍參與。

觀旅局指出，最大亮點為首度在台曝光的恐龍熱氣球，包括來自英國的暴龍「DYNO」，擁有高達20公尺的亮橘色身軀；還有從巴西來的劍龍「Steggy」，高約22公尺，靈動大眼搭配淘氣模樣，吸引民眾目光，另外3顆熱氣球則提供民眾體驗繫留升空。

嘉年華園區利用天然地景打造成史前侏儸紀公園，擺設4隻巨型仿真恐龍，包括甲龍、腕龍、雙脊龍和暴龍，各個栩栩如生，首日亮相就成打卡熱點。現場還設有熱氣球博物館供人自由參觀，另有「熱氣球Walk in」體驗，可走進尚未立起的熱氣球籃拍攝美照。

為期9天的嘉年華中，周末限定的光雕噴火秀也是遊客期盼焦點之一，6顆熱氣球一字排開，在投射燈、雷射和加壓火焰照亮下搭配音樂，畫面十分壯觀，結束後更有DJ聲光互動秀炒熱氣氛，讓石門水庫從早上的玩樂到夜間的熱鬧一連不間斷。