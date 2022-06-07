網紅張香香從「無名十大正妹」發跡，擁有天使臉孔和E罩杯魔鬼身材，被網友封為「乳溝女神」，如今轉戰Instagram，累積多達68.6萬粉絲力挺，平時不吝嗇分享辣照的她，日前曬出一系列內衣照，除了傲人上圍大方見客之外，渾圓蜜桃臀也是一覽無遺，讓所有人看得血脈賁張。

張香香在Instagram曬出兩種色調的照片，她僅穿著內衣及內褲，整個人趴在牆壁上，嫵媚眼神雖刻意不看鏡頭，但仍電暈不少男性粉絲，除了幾近全裸的白皙美背大方見客，短到不行的內褲根本讓渾圓蜜桃臀全現形，早在之前她就PO過穿同款內衣的性感照，當時她側躺在床上，對著鏡頭擺出甜美微笑，由上往下拍的邪惡視角讓深邃事業線一覽無遺，可以說是送給粉絲的專屬福利。

張香香這系列照片吸引2.6萬人按讚，紛紛留言：「太辣太犯規啦」、「香香超正！怎麼能美成這樣」、「辣翻，真的好愛香香」、「好性感，妳太誘人了」、「辣到噴鼻血啦」、「初代網紅之神果然還是能打趴一堆新人」、「好辣⋯我⋯我不行了」、「發現妳真的好美，氣質又好」。

張香香擁有精緻美貌和傲人身材，從無名時期開始就是許多人心目中的女神，更是PTT表特版常客，如今除了從事網拍模特兒，偶爾也上綜藝節目，近期一張「胸部放在水豚君上」的辣照，一度引起網友熱議。