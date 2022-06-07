法務部行政執行署台中分署今天舉辦「聯合拍賣」，其中虛擬貨幣「泰達幣」最受矚目，1萬顆「泰達幣」競買人以10萬元價格起喊，歷經15次出價，由澎湖人廖先生以28萬9000元標得，依行情及手續費價格約還有5千元賺頭，在場人士說：「還是有走路工」。

行政執行署台中分署表示，台中檢警今天查獲徐男為首的詐騙集團洗錢機房，將詐騙得款透過「泰達幣」洗錢，經查獲徐等8人，查扣1萬顆「泰達幣」及曲面螢幕、電腦等物。分署此次首度拍賣虛擬貨幣， 「泰達幣」（USDT）屬於價值變動不大的虛擬貨幣，約與美元以1：1的價值計價的「穩定幣」。

「泰達幣」競標一開標，競買人直接起喊10萬元，搶標「泰達幣」的民眾大多是職業虛擬貨幣投資客，競爭激烈，歷經15次出價，由設籍於澎湖的廖先生，以28萬9000元標得。他對得標表示，相當高興。據了解，以今天美元兌換台幣價再加上移轉手續費，應該還有5千元的賺頭。

行政執行署台中分署表示，今天除「泰達幣」萬，另有2011年式中華自用小貨車以21萬元拍出，拍定價額共計74萬4600元。