法務部行政執行署全國13分署7日同步舉辦聯合拍賣，民眾買氣高昂，今天拍賣總拍定金額高達2億9486萬2323元，績效亮眼，款項將全數挹注國庫。

執行署表示，不動產方面共拍定金額總計2億8894萬2748元，其中最受囑目也是拍定金額最高者為中泰賓館創辦人二房林朱佩芳位於新北市新店區中華段4筆土地，今天為第3次拍賣，由移送機關以2億4982萬元承受；其次為新北分署拍賣位於新北市中和區烘爐地段4筆土地，由移送機關以1048萬元承受。

另有台中分署拍賣台中市南區下橋子頭段土地及建物共3筆，以588萬8000元拍定。台南分署拍賣位於台南市安南區科工段建物，以440萬元拍定，台南市新化區新豐段土地及建物供6筆，以358萬5800元拍定；嘉義分署拍賣雲林縣林內鄉成功段土地1筆，以268萬8000元拍定。

動產拍定金額總計591萬9575元，以台南分署拍賣2005年份國瑞廠牌貨車1台，車上附有怪手及傾卸吊桿，以101萬元拍定金額最高。另「潤霈生技」10萬股股票，高雄分署以95萬元拍定。

此外，台中分署受理台中地檢署囑託拍賣1萬顆泰達幣、iphone手機、3C電腦產品等，其中1萬顆泰達幣以28萬9000元拍出，總計拍定金額為51萬9600元。