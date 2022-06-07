台中市議員林祈烽7日攜手立法委員張廖萬堅與偉鋼機械，在服務處舉辦「有愛無礙，用愛抗疫」捐贈活動，共捐出5250件防疫物資，給台中市希望家園、台中市愛心家園和台中市市立德水園身心障礙教養院等，3大身障社福機構，盼身障院民在在這波疫情中，都能保持健康、平安渡過。

捐贈儀式在社會局副局長陳坤皇見證下，由林祈烽代表偉鋼機械工程公司及不具名善心企業友人，捐出500劑唾液快篩試劑、500個防疫透明面罩、650件隔離衣、600個N95口罩，和3000個醫療口罩。

希望家園院長許毓琳、愛心家園組長洪瑞豐，及德水園身障教養院組長詹富全等人出席受贈，紛紛表示現在正是快篩試劑需求最高的時期，幾乎天天都得篩，，這批愛心防疫物資就像是及時雨，來得剛剛好，感謝議員和企業的無私大愛。

立委張廖萬堅人在居家隔離中，雖無法親自出席，仍心繫公益；他表示，自疫情爆發以來，許多社福機構人員為服務照護身障朋友，須定期快篩、且加強防疫措施，才能保護自身及身障院民的健康安全；快篩試劑等防疫物資需求快速增加，對機構帶來不小壓力，希望這份愛保護大家共同抗疫，也為身障朋友、家屬及機構人員加油。

林祈烽說，政府資源有限，民間資源無窮；身障者、幼童較不適合採用一般快篩試劑，相信使用唾液快篩試劑更加便利安全，未來將持續續整合社會資源，協助社福機構來照護身障或更多需要幫助的族群。