陳男2020年9月間回家用鑰匙打不開大門，按門鈴後由老婆來開門，但他進門竟在主臥廁所發現賴男，自認戴了綠帽，與「小王」扭打均掛彩，陳男查出老婆與賴多次出遊疑有姦情，前年底離婚，向賴提民事求償獲賠20萬元確定；刑事部分，兩男互告傷害，陳妻已在去年3月死亡，一審今年1月間各判兩男拘役40日，陳上訴，二審近日駁回，可上訴。

陳男與老婆結婚已37年，他在2020年9月10日下午1時許返家，發現無法用鑰匙打開大門，按門鈴後，老婆前來開門，他心覺有異至主臥竟發現賴男在廁所內，自認賴男與老婆有不正常男女關係，兩男發生爭執拉扯，一路從廁所扭打到餐廳，陳男頸部、手肘及下背等多處受挫傷；賴男頸部、頭部及前臂等處受挫傷，兩人互告傷害。

陳男調閱住處監視影像發現，老婆與賴男竟在家裡逗留長達3小時，經多方追查，指控兩人自2020年1月起即進出家裡，並多次到台東、清境農場及阿里山等處出遊，甚至投宿飯店。

陳男怒提民事訴訟，控告賴男侵害配偶權求償。從事房屋仲介的賴男辯稱，與陳妻並無不正常男女交往，他是受陳妻之邀去評估房價，才到住家去，兩人外出同行也為查看房屋物件後，臨時起意去散心。陳男在2020年12月間與老婆離婚、陳妻在去年3月死亡，一審法官在去年3月底以證據不足判駁回。

陳男上訴，二審時補充老婆與賴男長達10個月以上出遊投宿紀錄，且2020年10月與他分居後，即搬到賴男兒子名下的房子住，兩人絕非朋友關係。法官以陳妻與賴男多次出遊及獨處時間不短、勘查房屋物件路途時程等多處可疑，認定逾越男女情誼，且陳男與妻離婚，精神受相當痛苦，在去年9月判賴男賠償20萬元，不得上訴。

刑事部分，一審在今年1月依傷害罪判兩人各拘役40日，得易科罰金。陳男不服上訴，二審法官以陳男未理性、和平處理紛爭，且未與對方和解，在今年5月底判決駁回，維持原判。