總統蔡英文今日接見斯洛伐克國會暨布拉提斯拉瓦省聯合訪問團，她指出，台灣與斯洛伐克的雙邊關係愈來愈密切，除了共同對抗疫情，台灣捐贈口罩給斯洛伐克，斯洛伐克也捐贈疫苗給台灣，一起在國際上創造的「善的循環」。

去年國發會主委龔明鑫率團訪問斯洛伐克，斯洛伐克經濟部政務次長葛力克（Karol Galek）也率團回訪，並且舉辦「第一屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」。

蔡英文表示，在互動過程中，雙方簽署16項備忘錄，不論在研發創新、貿易拓銷或者太空、半導體等領域都有更深入的交流，今年看到包括工研院半導體參訪團以及國發會委託的台杉投資公司，也陸續到斯洛伐克參訪，相信將持續提升雙方產業合作關係。

蔡英文也指出，今年世界衛生大會（WHA）剛閉幕不久，藉這個機會感謝斯洛伐克國會大力支持台灣參與WHA，尤其今年斯洛伐克國會在外交、衛生以及歐洲事務3個委員會，連續通過支持台灣參與WHA的決議案，這份情誼讓台灣非常感動。

她期待台灣與斯洛伐克在全球關注的議題上持續相互合作，建立更緊密的夥伴合作關係，就如同面對俄羅斯入侵烏克蘭，台灣與斯洛伐克攜手合作援助烏克蘭，也幫助安置在斯洛伐克的烏克蘭難民，相信未來台灣與斯洛伐克能夠與理念相近的國家一起加強合作，打造具有韌性的民主陣線，為台灣、為世界做出更多貢獻。