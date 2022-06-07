「理想混蛋」近來推出新創作專輯《關掉/打開》7日舉辦「音樂診療分享會」。主唱雞丁是住院醫師，阿哲、建廷則是藥師，但他們為了一圓音樂夢，建廷去年提出離職，雞丁、阿哲目前是留職停薪，但近來疫情升溫，他們看見身邊的醫護同事們忙得不可開交，雞丁不捨說，大家現在工作量都變很大。

阿哲則表示，一直都與醫院的同事相互關心，看到現在疫情蔓延，他卻正值停工階段，預計9月會復工，心疼說，很想回去幫忙，只能等復工後好好彌補同事，「現在各部門都缺人，因為一有人確診就要隔離，但病人相對一直都很多，萬芳醫院之前人潮還排到旁邊山坡上。」

他們5月一發片遇到疫情影響、巡演延宕，不過日前迎來好消息，演唱會門票開賣秒殺，這幾個月心情宛如洗三溫暖，雞丁正向看待，「洗三溫暖就是身體越洗越健康我們在這段期間內也真的因此而鍛鍊出更堅強的意志」，阿哲說，「雖然中間意外不斷，但我相信這些都是命運巧妙的安排。」

建廷心情淡定說，「其實從專輯籌備期以來就一直被疫情影響，現在好像也已經習慣了，自己覺得還蠻隨緣的，放輕鬆順其自然」，Look喊話，「經歷各種波折迎來的演唱會，只能感謝大家給我們的秒殺厚待，我們會認真準備表演，不會辜負大家的期待」，相約屆時大家演唱會上見。