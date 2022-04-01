瘦子將於「屏東三大日音樂節」登台演出。（屏東縣政府提供）

理想混蛋將於「屏東三大日音樂節」登台演出。（屏東縣政府提供）

屏東縣政府主辦的「屏東三大日音樂節」，將於8、9、10日盛大開唱，繼日前公布首波重量級卡司，瘦子E.SO、大淵MUTA將以個人身分SOLO首度參加，如今卡司全面曝光，包括首日由四大天后周蕙、李翊君、林曉培、于子育打頭陣，第2天再由瘦子E.SO、大淵MUTA、持修、麋先生與理想混蛋接力演出，而10日最終日將掀起音樂浪潮，由金曲級歌后徐佳瑩與最佳樂團動力火車雙壓軸、小宇宋念宇、金曲新人壞特？te、魏嘉瑩及琳誼輪番獻唱。

徐佳瑩許久沒來到屏東演出，談到對當地的印象，她已鎖定美食攻略，「我吃過萬巒豬腳，很好吃！另外也很想試試屏東肉圓，聽說很厲害！希望這次去屏東有機會可以吃到」。面對樂迷們敲碗想聽到的歌曲，拉拉則悄悄透露：「這次歌單有安排一些經典歌曲，請大家期待一下」；而屏東目前已進入高溫酷熱的氣候，有什麼建議粉絲消暑的秘方，她貼心傳授：「可以準備濕毛巾擦後頸跟耳後，這樣蠻清涼，也很散熱唷。」

琳誼以新人之姿首度站上三大日舞台，她興奮透露學生時常和同學來屏東玩，總覺得充滿青春的氣息，「墾丁就像是在世外桃源，很羨慕住在這裡的人，能享受陽光、沙灘、海水與好心情，好像再多的煩惱到了這裡，也都能很快忘掉」，更許願：「希望未來常常來屏東演出，也能吃到屏東的美食，東港黑鮪魚、萬巒豬腳等，藉著工作之名光明正大的收集完屏東的美食地圖。」最後分享消暑撇步，「屏東有個很特別的冰叫燒冷冰，怕熱的大家可以去吃吃看唷」。

理想混蛋鼓手Look的爸爸老家就在屏東，因此特別期待在屏東演出，阿哲也說：「屏東是以前國中畢業旅行去的地方，印象超深刻，陽光耀眼、充滿了青春回憶。」Look認為：「肉圓好好吃、墾丁海邊好好玩。」建廷形容：「除了肉圓還有蓮霧，大鵬灣也是一定要去，到哪裡都要穿短袖或背心！」主唱雞丁希望：「我好想去海生館，我想看漂亮的魚魚。」至於登台服裝，他們打趣說：「大家有在討論要不要穿花襯衫跟海灘褲，以往的表演沒有嘗試過這個路線。」