55歲金曲台語歌后詹雅雯，去年初驚爆確診帕金森氏症，左腦中度萎縮，身體經常有不明疼痛，還曾因平衡感變差摔跤，雖然健康亮起紅燈，她仍時常在社群直播，跟粉絲聊起喜愛的音樂，無奈6日卻傳出她將進行開腦手術，雖然她已在FB說明僅為小檢查，仍讓不少人憂心不已。

詹雅雯確診帕金森氏症以來，仍積極投入音樂，今年8月還將赴高雄巨蛋開唱，近來都在錄製新歌備戰，身體狀況如何外界都很關心。為此，詹雅雯經紀人5日曾說明，詹雅雯做的都是例行性回診治療，強調沒有什麼特別狀況，經紀人也說，詹雅雯一直有配合醫療團隊進行治療，雖然不到大幅度好轉，但身體狀況可說已平穩許多。

詹雅雯經紀人澄清，目前外面烏龍消息傳到過於誇張，她真的沒動手術，不過他們推測可能在醫院有推床去檢查，不清楚是否因此才被誤會，對這些消息感到有些無奈，並也說不清楚消息來源，但詹雅雯的人一直都是清醒的，有些媒體寫她下午才清醒並不正確。

詹雅雯也在昨晚6點親自澄清，在FB感謝大家對她的關心，不過她強調身體狀況很好，一切僅為小檢查而已。然而好友莊瑞雄7點卻在FB張貼文章，內容白底黑字寫著：「今天我的摯友詹雅雯『進行手術』，我擔心了一整天，心中掛念不已，還好手術順利成功，真的是太好了！」，隨後祝福詹雅雯繼續加油，必定能夠戰勝病魔。令人好奇友誼堅定的兩人，說法為何卻搭不上來。