櫃檯買賣中心審議通過數泓科公司(6855)上櫃案。
數泓科公司主係從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商係台新證券及日盛證券，申請時資本額1億9216萬1000元；數泓科公司110年營業收入為4億4433萬5000元，稅後盈餘為9627萬8000元，每股盈餘為5.32元；111年第1季營業收入為9084萬元，稅後盈餘為3128萬6000元，每股盈餘為1.63元。
櫃檯買賣中心審議通過數泓科公司(6855)上櫃案。
數泓科公司主係從事數位手工具產品之研發、製造與銷售，董事長為游祥鎮，推薦證券商係台新證券及日盛證券，申請時資本額1億9216萬1000元；數泓科公司110年營業收入為4億4433萬5000元，稅後盈餘為9627萬8000元，每股盈餘為5.32元；111年第1季營業收入為9084萬元，稅後盈餘為3128萬6000元，每股盈餘為1.63元。
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