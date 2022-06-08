慧洋-KY(2637)今天除息，配發5.5元現金股息，除息參考價99元，開盤後填息率一度來到45％。

慧洋5月營收再創歷史新高，達26.41億元，累計前5月稅前盈餘為53.50億元，每股稅前盈餘為7.17元。公司認為，五一假期過後，上海等港口陸續恢復運作，加上俄烏戰爭影響，全球對原物料的搶運，以及區域性的轉單拉長船舶週轉天數，皆使得散裝船舶需求增加，慧洋今年以來指數連動型船舶數量已近總船隊4成，指數回溫有效推升營收持續創高。

法人指出，今年散裝運力淨增速為2.5％，需求約落於2％～2.5％成長增速，今年將以黃豆、穀物、鎳礦、鐵礦等小宗散裝貨品成長皆超過3％，帶動中小型船舶供需結構依然穩健。而運價受惠通膨推升原物料行情、加上俄烏戰爭將再度激勵短期營運淡季不淡，第二季隨著南美洲穀物收成旺季來臨，且全年供需仍穩健，看好中小型船舶運價將延續漲勢。