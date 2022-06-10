艾美特-KY(1626)今天召開股東常會，由董事鄭立平代理主持。鄭立平指出，今年第一季深圳廠區受到疫情導致封城，生產出貨不順，第一季本業虧損，不過，4、5月加緊追趕，第二季本業優於第一季，因全球消費力下降，以及原物料、運費等因素，今年全年保守看待，全年本業以損平為目標。

艾美特第一季營收19.29億元，年減24％本業虧損1.84億元，但由於深圳工業區舊廠土地開發案補償金1.5億人民幣入帳，單季獲利4.36億元。

鄭立平指出，2022年原材料價格，雖然塑料價格稍有回跌，但鐵、銅與鋼材價格仍高，另外，香港疫情衝擊到深圳，農曆年後延期復工及3月因疫情停工，工廠生產效率嚴重受影響，導致毛利下滑，本業虧損。

但4、5月遞延的訂單加緊出貨，4、5月營收逐漸回到正常水準，上海封城影響到消費及物流，對終端銷售會有衝擊，不過，九江廠未受影響，產出都順利。

目前艾美特正準備冬季新品上市，由於原物料價格仍高，產品價格調升5％，鄭立平認為，原物料、運輸價格應該不會再高，這次調漲有助於穩定利潤。

艾美特2022年目標新品開發在原有兩季產品上，增加深度與廣度，將以個人護理(如毛巾烘乾設備)、寵物產品(如寵物烘乾設備)和制冷產品(如小冰箱、啤酒機)為主，並輔助以不受季節影響的清掃類與健康類新品，如吸塵器、蒸氣拖把和蒸足浴盆等，期望在更多元化家電產品的帶動下，平衡淡旺季落差。

外銷方面，持續新客戶與新通路的發展，但因全球消費力下降，外銷市場目前保守看待。大陸市場較不受氣影響，而是受氣候影響較大，目前大陸政府推出刺激景氣政策，大陸市場是比較正面樂觀。