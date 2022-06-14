薩爾瓦多為全球首個把比特幣做為法定貨幣的國家，面對比特幣價格崩跌，引來外界關注其財政狀況是否受到拖累。但其財長茲拉亞（Alejandro Zelaya）13日表示比特幣價格崩跌，對薩國構成的財政風險程度是「極低」。

比特幣每枚價格14日盤中持續大跌逾7％報21,564美元，創2020年12月以來新低，跟去年11月創逾6.8萬美元新高相較，迄今已累計崩跌近七成。

茲拉亞強調並不擔心比特幣價格崩跌會傷害薩國財政健全度。他表示每當大家告訴他比特幣波動劇烈，會給國家財政構成風險時，他都會一笑置之。

薩國法定貨幣為美元，去年9月讓比特幣也成為法定貨幣之一。此舉引起國際貨幣基金（IMF）和多家信評公司批評，認為比特幣價格走勢波動劇烈，可能會拖累薩國財政健全度。

薩國政府自去年9月以來，已買進2,301枚比特幣。但比特幣創新高後就跌跌不休。德國之聲（Deutsche Welles）曾估計薩國所持比特幣，已令國家虧損約4,000萬美元。

茲拉亞強調4,000萬美元還不到薩國財政預算規模的0.5％，因此對國家的影響程度極低。