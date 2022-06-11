股市跌深就是最大利多，股價跌久了本就會反彈，如果又配合一些利多訊息催化，反彈行情的力度有時也是很驚人。隨中國封控地區逐步復工，五月製造業PMI已觸底回升，讓全球製造業PMI止住跌勢，上海六月起也正式解封，加上物流持續改善，有利六月製造業產能利率向上攀升、營運動能恢復，不僅激勵陸股延續彈升行情，也帶動台股跟著上演跌深反彈行情。

股價跌深為先決條件

既然台股走的是跌深反彈行情，前提就是要股價先跌深，才有機會出現反彈。現在股價會跌深的個股，大多是基本面已出現雜音，同時受到股市評價修正及公司獲利修正的壓力，導致短線跌幅較大。但只要股價止跌築底、利空不跌，或者基本面前景看到曙光，就有望吸引資金目光，跟上台股個股反彈的輪動行情。

台股想要擴大指數彈升空間，跌深的權值股也必須跟上反彈才行。在台灣50指數成分股中的跌深反彈指標，非產業基本面雜音最多的IC設計廠聯發科(2454)莫屬，產品主要應用在出貨規模被下修的手機外，主要客戶及市場又是中國品牌及其市場，股價不修正也難。直到中國地方政府推出刺激手機消費的拚經濟政策，才讓市場看法改觀，帶動股價脫離八字頭彈回到九字頭。

聯發科股價跌深反彈，除了會激勵Android手機供應鏈出現輪彈效應外，對跌深的權值股也可能有領頭羊效應。

iPhone供應鏈進入新品備貨旺季

手機供應鏈不是只有Android受惠中國刺激消費政策利多，還有蘋概股也將受惠iPhone 14新品備貨潮啟動，六月營收會明顯好轉，市場因此期待另一檔台灣50指數成分股的鏡頭廠大立光(3008)，六月營收能夠交出月增及年增的好成績，激勵六月六日股價帶量大漲，脫離近兩個月整理區間並站上季線。

iPhone 14備貨效應的預期，也讓富櫃50指數成分股的砷化鎵晶圓代工廠穩懋(3105)延續反彈走勢，蘋果提高ToF鏡頭在其產品的搭載率，也有助推升穩懋的VCSEL出貨規模，提供未來營運的成長動能。

手機供應鏈營運改善的預期，也會讓生產已開始跌價的手機用整合觸控暨驅動IC(TDDI)的驅動IC廠，可以稍稍喘口氣。加上廠商近期已調整產品結構，將部分TDDI產能移轉至AMOLED驅動IC或電源管理IC等其他市場需求仍強的產品，有助舒緩產品價格跌勢及穩定營運表現。

同屬台灣50指數成分股且股價已在低檔整理近兩個月的驅動IC廠聯詠(3034)，有機會藉由近期市場對手機產業看法轉變，跟上台股跌深反彈的新輪動。

股王利空不跌 中國去美化趨勢難以扭轉

產品跌價雜音近期也找上股價早已跌跌不休的股王矽力-KY(6415)，競爭對手的全球類比IC龍頭德儀已通知客戶，原先最缺的電源管理IC將在下半年供需緩解。

本文作者:高適

(本文摘自《理財周刊1137期》)