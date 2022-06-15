美國核心生產者物價指數(PPI)增幅小於預期，投資人觀望聯準會貨幣政策決議，周二美股四大指數漲跌互見，標普500指數再度收低，未能從暴跌熊市中反彈，標普500指數、道瓊指數均連5跌，但科技股低接買盤湧現，那指、費半紅盤作收。台股周三開跌21.53點報16025.84點，電子、金融下挫，大盤最低來到16002.91、下跌44.46點，再度回測萬六大關，隨後權值股一度回神，台股翻紅，盤中最高達16106.75、上漲59.38點，但航運、電子再度消風震盪，拉回平盤，資金零星點火中小型股，盤面上僅剩網通、低軌衛星、離岸風電等概念股股價上揚。

截止上午，加權指數下跌15.15點或0.09%，報16032.22點；櫃檯指數上漲0.4點或0.2%，報199.65點。

台股周二ADR，台積電、聯電ADR漲1.92%、1.48%，日月光ADR更大漲3.37%，僅中華電ADR跌0.36%。周四擬每股除息2.75元的權值王台積電(2330)遭外資連四賣超近6萬張，盤中下跌5元來到508元最低，盤中下滑逾0.5%。其他權值股聯電(2303)、聯發科(2454)、鴻海(2317)均力撐紅盤。大多科技股皆甩開連日來的綠光，千金股也一度翻紅。股王矽力-KY(6415)早盤平盤震盪，隨後翻紅最高到2610元；股后信驊(5274)開攻最高到2340元。前一日觸及跌停的AES-KY(6781)早盤最高到1080元、漲幅近2%，同樣難敵賣壓，翻黑下跌近2%，再度面臨千元保衛戰。

貨櫃三雄同樣上演震盪走勢，長榮(2603)走疲、萬海(2615)持平、陽明(2609)小揚，台船(2208)、台灣高鐵(2633)、漢翔(2634)則力挺多方、上漲逾1%。鋼鐵股力拚掃除多日頹勢，類股翻紅走高，其中兩家南部鋼筋廠威致(2028)、海光(2038)漲幅達2%以上最剛硬。波力-KY(8467)以及風力發電應用商機點火的上緯投控(3708)強勢觸及漲停，分別領軍其他、化工股強漲逾1%，漲幅最拉風。保瑞(6472)將以1億9573.5萬美元(約新台幣60億元)併購安成國際藥業，取得100%股權，爆量衝上漲停210元鎖死，創去年11月19日以來高點。屢傳漲價的導線架大廠的長科*(6548)、界霖(5285)同樣股價高掛。

通膨率居高不下，美國FOMC會議開始，投資人屏息以待。聯準會若採取更強烈的升息動作，以求把通膨壓抑下來，但又怕緊縮過頭傷及美國經濟成長動能，尤其利率走高，不利科技股走勢，也將波及台股電子族群。因此，短期必先觀察聯準會做出如何反應，萬六若跌破，則估再下探15616打第二隻腳，短線上，下探15869縮腳，靜觀美國升息幅度，攸關大盤是否再落底，若維持2碼，則應該有反彈機會。