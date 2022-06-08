國民黨主席朱立倫赴美訪問強調國民黨「親美」路線。對此，新黨相當不滿，開記者會批評朱立倫是「美國倫」，走「蔡英文路線」，朱立倫親口說的討好美國的話，「已經比蔡英文走的更遠」，是否想讓國民黨變得跟民進黨一樣，想把台灣送上戰場？

新黨主席吳成典指出，朱立倫決定帶領國民黨親美反中，關係到台灣未來的戰爭與和平。美國要台灣打巷戰打不對稱的戰爭，蔡英文已經扛著紅隼飛彈給你看。美國官員和學者親口說給你聽，都說台灣海空軍根本沒有用，唯一有用要學烏克蘭打城市戰，讓台灣變刺蝟、豪豬與游擊戰場。

吳成典指出，朱立倫在美國為了讓美國官員高興，說願意配合美國投資不對稱作戰，願意優先購買和大陸作戰的防禦系統、願意在基於戰鬥支援和城市與基礎設施防衛需求來改革徵兵。「朱立倫已經比蔡英文走的更遠」，這些討好美國的話，蔡英文都不曾親自說出口，蘇貞昌也不曾親自說出口。

吳成典痛批，今天朱立倫高舉的是親美的「蔡英文路線」，朱立倫與蔡英文都會把台灣帶到戰爭之中，過去台灣人已經意識到美國正在利用民進黨，意圖以台灣為戰場，把台灣變成遏制中國大陸成長的棋子。今天朱立倫卻也一頭栽下去跟著走。朱立倫難道忘了，烏克蘭人民正在受戰火蹂躪摧殘的悲慘嗎？他忍心跟著民進黨當引發台灣戰火的催化劑嗎？

吳成典點名國民黨台北市長參選人蔣萬安，同不同意朱立倫跟隨民進黨親美反中把台灣帶入戰爭的路線？「蔣萬安你的勝敗要與朱立倫掛勾在一起嗎？你不表態行嗎？你已經到了該抉擇的十字路口了，新黨願意再給你一次機會，懸崖勒馬，亡羊補牢，於事未晚。」