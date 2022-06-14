孫文學校總校長張亞中考慮參選高雄市長，張亞中今接受電台訪問時提到，有好幾位高雄市議員都支持他，假投票排名也在最前，但黨中央至今都沒有徵詢他，都沒來聯繫，「就連一通電話都沒有。」

張亞中說，對於參選高雄市長，他不會主動宣布參選，國民黨如果願意徵召他，那他絕不畏戰，但是也不會主動去爭，避免黨內又發生不愉快的事情。

張亞中說，高雄市就像民進黨的心臟，國民黨可以用來牽制民進黨的地區，甚至能影響綠營全台選情，只要這場選戰在高雄打得很精彩，會是國民黨成本最低，效率卻最高的一場選戰。

張亞中表示，若他擔任國民黨主席，他去年就會找可能的高雄市長人選，如張善政、李四川等，直接聘他們擔任副主席，備戰參選高雄市長。

他也說，朱立倫因為要負所有成敗責任，可以獨斷決定提名誰，如果朱立倫4月就決定要提名張善政選桃園，沒有問題，但當黨中央與桃園市議長邱奕勝、立委呂玉玲溝通，並說要提在地人選，並已啟動諮詢工作時，黨主席就應該沒有獨斷決定的權力。

至於年底選戰若未達到朱立倫原本承諾的目標，是否該下台？張亞中說，朱立倫已經是60歲以上的人，此事關乎朱的人格，以及國民黨能否被信賴，他當然尊重朱的決定，但相信社會自有評價，如果最後朱請辭，他做為黨員，當然會站出來參選黨魁，但絕不會扮演逼宮的角色。