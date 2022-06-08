伊朗火車出軌至少導致10死50傷

伊朗今（8）日清晨發生重大火車事故，一輛火車在東部行駛時出軌，造成4節車廂翻覆，至今至少釀成13人死亡、60人重傷。

Train derailment leaves 10 people dead in eastern #Iran https://t.co/0qaJqJLxRv pic.twitter.com/ZtFGsy64Hk — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 8, 2022

綜合德國之聲、土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）、路透社等外媒報導，伊朗國家電視台今日報導，今日清晨天未亮時一輛火車行經東部城鎮塔巴斯（Tabas）、開往雅茲德市（Yazd）時出軌，7節車廂中有4節車廂脫離軌道，至今至少造成13名乘客死亡、約60人重傷。

دوباره ایران تسلیت... 🖤

صبح امروز قطار مسافربری مشهد - یزد از ریل خارج شده و تا همین الان ٢۵ کشته و زخمی به جای گذاشته.... pic.twitter.com/DcG9ww9KmI — Sara (@sara52F) June 8, 2022

現場畫面顯示，車廂出軌後翻覆撞成一團。

官員告訴伊朗官方伊朗通訊社（IRNA），指出火車撞上挖土機後出軌，目前已經有5輛救護車抵達事故地點救援，另外有12輛救護車正前往當地，當局也另外出動3輛直升機。

報導指出，事故發生地點屬於交通不便的偏遠地區，塔巴斯為沙漠城市，火車出軌的地點距離塔巴斯50公里遠，位在首都德黑蘭東南方550公里處。

伊朗橫跨全國的火車鐵路網總長約達1.4萬公里。2004年發生伊朗史上最嚴重的火車事故，當時滿載汽油、肥料、硫磺、棉花的火車失控衝撞村落後大爆炸，這起事故造成近320人喪命、460人受傷。