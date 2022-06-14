鐵道精緻旅遊夯，雄獅旅遊今（14）日上午10時開賣10至12月之10趟次「鳴日號觀光列車」、9趟次「鳴日廚房」列車行程，19趟次共計900席座位，於開賣5分鐘內全數搶訂一空，候補人數共達近2100人；因行程大受歡迎，雄獅已評估規劃本月下旬將加開Q4席次，而明年第一季產品也預計於今年9月搶先開賣。

以在火車上體驗5星級飯店般服務打響口碑的的臺鐵美學觀光列車「鳴日號觀光列車」，搭配四季美景和在地文化規劃主題遊程，今年初更加入堪稱移動的5星飯店餐廳的生力軍「鳴日廚房」引起迴響，而日前甫結束、團費高達9萬元的環島7天行程，更有超過9成的旅客整體滿意度，吸引許多客人要求加開。

因應市場需求及持續提供旅客創新體驗，「鳴日號觀光列車」和「鳴日廚房」10至12月的第4季行程以「大人的品飲學」為策展主題，一次品嚐冠軍精品咖啡、台味精釀啤酒與優質花茶，走訪精品咖啡莊園與釀酒廠。限定趟次更特別邀請日本烘豆職人伊藤篤臣、咖啡王子方政倫登上鳴日號分享咖啡文化，還能享用米其林二星祥雲龍吟餐廳與Goodman Roaster聯名的阿里山咖啡布丁。