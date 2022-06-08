台東縣長濱鄉民池祥鈺日前野放1隻體長40公分且抱卵的大白鬚龍蝦。（池祥鈺提供／蔡旻妤台東傳真）

從事生態復育的台東縣長濱鄉民池祥鈺6日傍晚野放1隻體長40公分且抱卵的大白鬚龍蝦。農委會水產試驗所東部海洋生物研究中心主任何源興說，雜色龍蝦為熱帶常見品種，40公分已是極限。長濱鄉民自發性復育龍蝦，近年已經野放約400隻。

龍蝦在沙灘上被白色浪花拍打數次後，終於返回大海。「睽違7年，再度出現這樣完美的大龍蝦！」池祥鈺開心表示，白鬚龍蝦一般體長20至30公分，這隻40公分已經是「最大隻了」。

值得一提的是，通常漁民捕撈龍蝦時容易折斷其觸鬚，而這隻卻完整保留著觸鬚、還抱著卵，池祥鈺直呼「真的好久不見」，而7年前他也曾野放觸鬚完整的大白鬚龍蝦。

何源興表示，白鬚龍蝦中文學名為雜色龍蝦，是熱帶常見品種，體表呈藍色和綠色，並以大個體較綠。頭胸甲有綠色、白色和藍色雜斑，步足為藍色，在礁洞中僅露出兩條白色鬚，最大體長約40公分，這隻已經是極限了。

池祥鈺說，這隻龍蝦是由當地漁民日前所捕獲，因當時很虛弱，狀況不是很好，經過幾天照顧後才逐漸恢復，才在6日傍晚帶到一處祕密海邊野放。他開心的說，這隻白鬚龍蝦身體長40公分，觸鬚60公分，總長100公分，且還抱著卵，這是生態中完美的紀錄和生態教育。

陪同池祥鈺到海邊野放的漁民說，生生不息，很開心近年的復育已經看到成果，長濱沿海的龍蝦和魚群已有明顯的增加。池祥鈺結合長濱鄉民投入生態復育，漁民如果捕獲罕見大龍蝦或是抱卵龍蝦都會交給他野放，近幾年來已經野放400隻大小不等的龍蝦。