國民黨台北市前議員羅智強留言。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅長期質疑，政府防疫紓困預算8400億流向，自5月起她發起原鄉防疫物資「緊急號令」，募捐成果豐碩。高金痛批，既然8400億預算花得不明不白、要什麼沒什麼，她乾脆利用立法院休會期間，親自上前線加入配送隊伍，直抵屏東與南迴偏鄉，將社會的溫情與愛心送達第一線鄉親手中。國民黨台北市前議員羅智強則現身留言，表示「有款款真心，有高金含量」，大批網友也直呼感動。

高金素梅昨日（8）在臉書發文表示，防疫紓困預算8400億花得不明不白，要什麼沒什麼。4月份疫情快速擴大，快篩劑一劑難求，偏遠的原鄉更是困難；4月底起，原鄉疫情嚴重，確診數快速攀昇，政府無能，人民只能自救，這就是為什麼她要發起捐助物資到原鄉部落的原因。

高金素梅刊出影片指出，她發起了「人間有情 社會有愛」活動，成立快篩劑與N95口罩的捐助媒合平台，將社會各界捐助的防疫物資陸續配送部落。正值立法院休會期間，她也加入配送隊伍，6月6、7日兩天，她走完屏東與南迴20個文健站，共同將防疫物資送到第一線民眾手中。原鄉民眾則向高金傾訴，疫情爆發後他們常常只能借住在人家家裡，「一人一室」對他們而言根本是不可能的，且他們就連快篩劑都買不到，來往居民也直言真的很缺快篩劑跟N95口罩。

此文獲得超過6100個讚、約200則留言與近200次分享，迴響熱烈。羅智強也現身留言：「馬不停蹄，披星戴月，素梅牌快篩，有款款真心，有高金含量。人間有情，大愛無疆。」此留言獲得超過900個讚，網友紛紛回應：「看到高委員的影片和你的留言，忍不住哭了」、「何以救台，效法高金」、「有你和高金素梅讓我們覺得放心，還好台灣還有你們」、「真正的公僕，為百姓服務，不是高高在上、把人民當芻狗的狗官和狗民代」。