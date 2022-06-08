林男露天焚燒馬達，環保局已將他移送法辦。(台南市環保局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市一名56歲林姓男子收購馬達拆解焚燒馬達線圈，取得內部銅線後變賣，本月2日在台86快速道路附近空地，露天焚燒2、300個塑膠包覆的馬達線圈，大量黑煙及刺鼻臭味，鄰近居民憤而檢舉，環保局循線找到林男，只見他毫不在意稱「只是燒一些物品又不會怎樣」。

「露天焚燒怎麼可能沒怎樣？」環保局表示，露天焚燒且散逸特殊有害健康物質，依空汙法第55條可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上5百萬元以下罰金，全案也已移送台南地檢署偵辦。

環保局指出，6月2日下午接獲民眾陳情，台86快速道路匝道一帶冒大量黑煙且散發燒塑膠的刺鼻味，當下即會同灣裡派出所員警及里長趕往，現場只見消防人員正奮力滅火，火勢撲滅後，發現遭焚燒的是馬達線圈，有的塑膠外殼已融毀，有的仍完好，基於證據保全，目前都已移至他處暫置，重量約3噸。

環保局長謝世傑指出，林男任意露天燃燒含塑膠材質的馬達線圈，逸散特殊有害健康物質，依空汙法55條的處分極為嚴厲，可處3年以下有期徒刑、拘役或併科20萬元以上500萬元以下罰金。另外，林男未取得廢棄物清除處理許可逕行焚燒處理廢棄物，違反廢棄物第41條第1項及第46條第4款，最重可處5年以下有期徒刑及最高1500萬元罰金。全案將函送地檢署偵辦。

環保局強調，民眾家中如有不要的廢棄電線、電纜或馬達等，請交環保局資源回收車回收，若發現焚燒不明物品等空污情事，請立即撥打公害陳情專線0800-066666、06-6572916轉2222或1999市民服務熱線通報環保局處理。