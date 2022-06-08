台北市疫情逐漸趨緩，北市日前也祭出九大紓困措施，但各行各業陸續提出新的問題，北市府也滾動式修正各項紓困方式，幫助企業止血，北市副市長黃珊珊宣布，加碼針對因疫情受到衝擊的對象做補助，申請補貼可到台北市市民服務大平台線上申請，再加碼1.25億，紓困總金額近30億。

這次加碼補助的對象，包含工作受疫情影響生活陷困難的市民、托嬰機構托育人員、身障學生交通車委外廠商、庇護工場、中小企業、創業青年、藝文單位或組織、公有零售市場攤商及市場處轄管場域具安置性質的承租人等九大對象。

黃珊珊說，針對公有市場攤商，會補貼5-7月租金，辦理承租人補貼，減收一半再補貼一半等於免費；另外會放寬中小企業和青年創業者的貸款額度，中小企業提高為300萬元、青年創業者貸款提高為120萬元。

另外，針對生活陷困的市民，包含3個月內工作受疫情影響以致生活陷困的北市市民，可到市民服務大平台線上申請，經審符合資格將核發3000元。

至於托嬰機構，北市社會局長周榆修表示，將依實際退費金額補貼2分之1；居家托育保母則在4至6月受疫情影響，須退還托兒家長費用者，如全額退費則補貼6000元、部分退費補貼3000元。

黃珊珊說，交通車委外廠商的部分，因疫情期間有居家線上教學，分別為4月25至29日、 5月23日至27日、5月30日至6月2日，補助每輛車1萬元，北市43家庇護工場，每家最高補貼12萬元；因疫情影響演出取消的藝文展演，將協調後續變更檔期展演或繳還保證金費用。