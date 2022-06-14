台中、高雄日前爆出美國快篩品牌「Flowflex富樂」試劑有瑕疵，檢調追查發現，進口商大鑫資訊涉嫌違法進口中國劣質貨，混充美國製交貨，賺取暴利，台北市消防局也傳出購買了10萬劑的富樂快篩劑；台北市長柯文哲坦言，台北市也有，其中消防局有購買。消防局表示，已與廠商解約辦理退貨。

「Flowflex富樂」廠牌快篩控制線（C線）出現瑕疵批號「COV2025056」，流進台中市、高雄市，沒想到台北市消防局也買了，北市消防局表示，清點後發現其中10萬劑是這個公司，因為沒有發出去，所以要求廠商退還款。

據了解，北市共有3個局處需採購快篩試劑，包含衛生局、教育局和消防局，經盤點後發現，消防局有「Flowflex富樂」牌的快篩試劑，每劑為95元，共採購10萬劑，約950萬元，但都沒有發出去。

北市消防局副局長畢幼明說，確認與台中、高雄為同一個批號，已經和廠商解約退貨，是5月23日購入，當時也不知道是劣質產品，會依照相關程序辦理，要求廠商退貨退款。