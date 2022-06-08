大陸央視網報導，大陸總理李克強8日主持召開國務院常務會議，聽取穩增長、穩市場主體，保就業專項督查情況彙報，要求打通堵點、完善配套，充分發揮政策效應；部署進一步穩外貿穩外資舉措，提升對外開放水準。

會議指出，近期大陸國務院派出督查組，對12個省穩增長、穩市場主體、保就業開展專項督查。從督查情況看，各地貫徹中共中央、大陸國務院部署，加快落實中央經濟工作會議和政府工作報告確定的政策、穩經濟一攬子措施，多數地方出配套舉措，助推經濟運行向好因素增多、市場信心增強；但有的地方存在政策落實不到位、「一刀切」、亂收費亂罰款等問題。

會議強調，經濟下行壓力依然凸出，要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，各地要切實負起保一方民生福祉責任，以時不我待的緊迫感推動穩經濟政策再細化再落實，確保第二季經濟合理增長，穩住經濟大盤。

一是，國辦要回饋督查發現的問題，對典型的予以通報。各方面要舉一反三梳理存在的問題，盡快整改到位。國辦要核查整改情況，並運用「互聯網＋督查」持續跟蹤政策落實、推動解決新問題。對未納入此次督查的省分，結合大陸國務院年度大督查進行督查。

二是，地方要聚焦保市場主體、穩崗保就業強化政策支持；確保夏糧顆粒歸倉，保障煤炭電力穩定供應，支撐物價穩定；進一步暢通交通物流，解決好復工不達產、不協同問題。

三是，對穩經濟一攬子措施，地方、部門尚未出配套政策、實施細則要盡快推出。對這次督查中反映的意見建議，部門要認真研究、完善政策。

會議指出，對外開放是中國的基本國策，穩外貿穩外資事關經濟全局、就業大局，要進一步擴大對外開放。在落實已出穩外貿穩外資政策同時加大支持。

一是充分發揮各級穩外貿穩外資等機制作用，協調解決外貿外資企業復工達產、項目建設等困難。

二是對出口退稅信用好的企業階段性實行3個工作日內退稅到位，擴大優質產品進口，加快提升港口裝卸轉運和通關效率，保持國際產業鏈供應鏈穩定。研究階段性減免港口有關收費。

三是積極吸引外商投資，打造市場化法治化國際化營商環境，擴大中西部外商投資製造業鼓勵類目錄。