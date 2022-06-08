美國藥廠莫德納（Moderna Inc）今天表示，公司生產的升級版COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗用作追加劑時，對抗Omicron變異株所產生的免疫反應較原本的疫苗更佳。

路透社報導，此試驗結果提高莫德納這款疫苗在秋季用作追加劑的希望。莫德納將在「未來幾週內」提交數據給監管機構，並預計將在夏季末獲得批准。

隨著接種疫苗的整體需求下降，疫苗業者已經改變方向，並瞄準更具競爭力的追加劑市場。

在這項沒有衡量疫苗效力的研究中，莫德納追加劑mRNA-1273.214把針對Omicron的病毒中和抗體提高8倍。

莫德納一直在研究針對Omicron和原始冠狀病毒株的所謂二價疫苗，以確定這個疫苗能否更有效對抗Omicron。

好幾項研究顯示，隨著時間推移，疫苗免疫效力會開始減弱，而Omicron變異株會避開兩劑疫苗的部分保護。

莫德納執行長班塞爾（Stephane Bancel）在聲明中表示：「我們預期mRNA-1273.214能針對關注的變異株提供更持久的防護，使其成為2022年秋季追加劑的主要候選者。」