OECD(經濟合作暨發展組織)將韓國2022年通膨預估大幅上修至4.8%，若屆時果真屬實，將創韓國24年來新高。OECD所持的理由是，曠日廢時的俄烏戰事，不知何時能結束，能源燃料成本也因此一直在高檔盤旋所造成的。

總部在巴黎的OECD，曾在2021年12月預估過韓國2022年通膨數字，當時只有2.1%，沒想到現在竟然高出2.7個百分點。同時，韓國2023年的通膨預測，也從1.5%大幅上修至3.8%。

韓國2022年的通膨直逼5%，看起來好像是很高，不過跟1998年的相比，還是要低很多。24年前在亞洲金融風暴之下，曾出現外匯危機的韓國，通膨一度狠狠飆升到7.5%。

對於韓國2022年通膨預估，OECD是要比韓國央行4.5%以及IMF(世界貨幣基金組織)4%，都高出不少。同時，也遠遠超過韓國央行所設定的目標價2%。

至於韓國經濟成長方面，以2022年來說，OECD最新預估是2.7%，而之前則是3%，與韓國央行2.7%以及IMF的2.5%相差不大。另外，韓國2023年應該會從2.7%下修至2.5%。

OECD擔憂，全球經濟成長可能受阻，加上通膨節節升高下，會產生停滯性通膨的風險。不過，在抗疫規定大幅鬆綁以及韓國政府最新預算追加之下，當地民間支出可能回流，投資有機會再穩健成長。

供應鏈供貨失調以及原物料大漲，雖會使通膨上漲，但經濟成長也是通膨增加推手之一。因此，OECD建議韓國央行目前還是可以試著繼續升息，未來看情況再說。

至於韓國政府方面，OECD表示，可嘗試使用財政支出來支持弱勢族群，除了可遏制通膨外，也可趁機補強經濟上的結構性弱點之處。