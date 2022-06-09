礁溪寒沐酒店為搶攻暑期親子商機首次推出「馬上奔馳、海上探險」專案，針對6歲以上的兒童規劃兩種不同的海陸課程，分別為烏石港碼頭「遊艇自駕」體驗小小航海王，以及宜蘭大洲馬場「馬術活動」感受小騎士的魅力，白天除了有專業的教練指導授課外，晚上還可以入住頂級度假飯店享受溫泉與美食，3天2夜專案價26,500元起，費用內容包含每位兒童的戶外課程、館內趣味互動遊戲、活動期間的餐食與交通，以及1位家長陪同入住「日式詠泉居」的房費與餐費，即日起接受報名。

礁溪寒沐酒店推出宜蘭大洲馬場的馬術課程，共有4個開課時間，7月12日至7月14日、7月26日至7月28日、8月9日至8月11日與8月23日至8月25日，透過專業、有耐心的教練，搭配穩定溫馴的馬匹，運用豐富的兒童教學經驗，讓小孩能和馬兒趣味互動，開始認識馬匹、學習餵馬與牽馬，進而穿著騎士帽、手套、綁腿和安全背心等騎手裝備，體驗最安全、愉悅的小牛仔樂趣。初階馬術中，小朋友用身體的自然韻律和馬匹互動，輕鬆騎乘達到感覺統合訓練與體智能提升，學習獨立自主並增強自信活力的特質。專案若有2位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚享優惠價30,500元、1位家長陪同入住為26,500元，費用皆不包含家長參與營隊的行程，若有需求則額外計費。

礁溪寒沐酒店與全台唯一可以發證國際船長 ICC Bareboat Skipper 的 IYT學校「Red Oyster Yacht Club紅牡蠣遊艇俱樂部」合作，舉辦遊艇自駕3日夏令營，共有4個開課時間，7月4日至7月6日、7月18日至7月20日、8月1日至8月3日與8月15日至8月17日，由專業的教練陪同，並以英文授課，小朋友可以在船上了解帆船構造、認識海圖、帆船操控與水手結繩練習，體驗小水手的大樂趣。為了安全考量，船上之體驗將視當日氣候、風浪及個人體力狀況由船長決定調整。專案若有2位家長陪同入住「日式詠泉居」一泊二食兩晚享優惠價35,000元、1位家長陪同入住為31,000元，費用皆不包含家長參與營隊的行程，若有需求則額外計費。

除了精實的主題課程外，還有羊毛氈手作玩創意、基礎泳訓課程、五峰旗瀑布風景區導覽漫步、草原FUN電影與跑馬古道公園夜遊等精彩豐富的全日行程，晚間更可以大啖嚴選在地食材呈現大地風味的MU TABLE自助餐廳，每日早上從漁港新鮮直送龜山島海域漁獲，以清蒸或乾煎的簡單料理，品味大海最原始的鮮甜美味，補充滿滿的活力！入住2022全新改裝的「日式詠泉居」客房，日本原裝進口的藺草蓆以及和式桌椅，傳統工藝讓人彷彿置身東洋，搭配頂級席夢思床墊，房內配有2021年底最新推出的Switch OLED，從早到晚一路玩到底！