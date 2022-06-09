玉山盃全國青棒錦標賽9日進行B組勝部冠軍戰，桃園市在7局上滿壘時靠著高一徐紹予代打建功，以4比2氣走台南市，搭上四強列車，下一戰將與台北市爭冠軍戰門票；落入敗部的台南市明天要與高雄市爭奪最後一席四強門票。

桃園市在5局上靠著張趙紘三壘安打先馳得點，不過台南在6局下利用暴投、安打攻下2分逆轉。桃園市7局上最後反攻機會，首棒打者就獲得保送上壘，1出局滿壘時換上代打徐紹予，他把握住機會敲出清壘的二壘安打。

桃園市總教練藍文成表示，徐紹予本就是有「一棒擊沉」對手的能力，只是前幾場比賽想太多，得失心太重導致表現不佳，「他是有一棒帶給對手重傷害的能力，那一棒也帶起士氣。」

雖然一度被對手超前，但藍文成也鼓勵球員不要放棄，「今天兩邊先發投手都表現不錯，對方投手（阮裕智）也有速度，所以告知球員確實擊球就好，就比看誰失誤少、誰把握住機會。」

本屆玉山盃徐紹予本都被排進先發，但後來因「想太多」被移出先發打線，今天代打建功也讓他一吐怨氣，敲出清壘安打成為致勝功臣也讓他直呼：「很爽啊！」，他透露，這段時間教練提醒他別想太多，把球打紮實就好，也收到不錯的效果。

桃園市此役啟用4任投手，先發投手王彥恩4局僅被敲1安，投出3次三振、1保送，無失分，賴胤豪1.2局失2分，王柏傑中繼0.1局拿下勝投，陽念希後援1局無失分，替球隊守住勝利。

台南市先發投手阮裕智主投5.1局投出5次三振，被敲4支安打、失1分無關勝敗，總教練何信賢認為這場比賽十分可惜，「逆轉後氣勢有回來，但後面投手沒把握住，小朋友有點緊張。」雖然沒能直接搶下四強門票，但明天仍有機會搭上晉級列車，「今天過去了，明天就全力搶勝，重新再來。」

台南市在7局讓尹柏淮續投，不過讓前兩棒打者上壘後被換下場，何信賢說：「今天他有點緊張，導致球速沒有出來，如果是平常心去投的話，他的球應該沒這麼好打。」