年底的九合一選舉，桃園市長人選國民黨確定提名行政院前院長張善政、民眾黨提名立委賴香伶，民進黨則尚未提名。日前桃園市長鄭文燦突表示，新竹市長林智堅是桃園市長的好人選，引起討論，但在地的前綠委鄭寶清也已宣示爭取提名的決心、且近來積極走訪基層，使綠營桃園選情至今不明。一項新數據則顯示，若民進黨派林智堅出戰桃園，可獲44.7％選民的支持，擊敗張善政的42.8％。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，針對民進黨可能的桃園市長人選進行分析，發現林智堅的聲量最高、立委鄭運鵬緊追在後，好感度方面雖然林智堅同樣領先，但鄭運鵬的負面聲量過高，第2名反而被前立委鄭寶清搶下。

TPOC台灣議題研究中心稱，QuickseeK資料庫以2020年桃園不分區政黨票、各候選人正面聲量及鄭文燦的正面聲量之間做綜合分析，推導出的結論為民進黨僅在派出林智堅參選時能獲得44.7％的得票率，擊敗張善政的42.8％得票率。

該結果顯示，不論是鄭運鵬、鄭寶清或是最早表態爭取的前立委黃適卓，得票率都分別落後張善政5％～9％；至於賴香伶的得票率，不論在哪種組合中都穩定獲得12％～13％的選民支持。