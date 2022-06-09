香港與大陸暫停通關已超過兩年，各界關注通關議題，香港特首林鄭月娥今（9日）表示，與大陸通關存在很大挑戰，「如果用去年年底討論的通關基礎，相信在短期內看不到通關可能性」，需等新一屆港政府同大陸相關部門進行討論。

林鄭月娥今到香港立法會，出席任內最後一次行政長官答問會。針對通關議題，林鄭月娥表示，與大陸通關存在很大挑戰，因海外國家對抗疫有一套措施和理論，大陸有另一套，香港身處兩者中間，要小心評估如何做到兩全其美。她指出，如果用去年年底討論的通關基礎，相信在短期內看不到通關可能性，需要待新一屆港府同大陸相關部門進行討論。

至於香港疫情發展方面，林鄭月娥表示，日前曾與專家評估最新疫情，大部分專家都表示不擔心，認為香港透過自然感染及相對不差的疫苗接種率，已形成保護罩，大部分患者都毋須住院。雖然近日確診數字稍為回升，但專家認為無須即時收緊措施，但要繼續提高疫苗接種率。