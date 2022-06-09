中正預校校友發動捐款，要幫中正預校學生購買快篩試劑。國民黨立委葉毓蘭下午批評，連國軍軍事院校都要靠校友募款購捐，真是令人感到不可思議，質疑政府防疫靠化緣？防疫預算的錢都花到哪去？

葉毓蘭表示，防疫物資是由衛福部統一籌購、配發，怎會有警察、海巡與中正預校發生快篩試劑不足的情形？甚至警政署還要向中央流行疫情指揮中心申請「有償」調用。

葉毓蘭說，世界衛生組織主張雇主應照顧員工健康與安全，同理政府也應照顧警察、海巡與消防、國軍同仁，他們都是國家穩定、社會安定重要力量，但政府卻無法滿足他們防疫需求，莫非要大家放下手邊公務，到藥局排隊買快篩試劑？

葉毓蘭質疑，醫療設備物資不足，醫院不是請求衛福部籌購、支援，而是請藝人募捐；民眾快篩試劑不夠，也是靠宗教、民間團體或是民意代表發放，現在連警察、消防也缺防疫物資，讓我不禁想問，政府防疫靠化緣？防疫預算都花到哪去？