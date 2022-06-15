基隆市將於6月20日至24日針對65歲（原住民55歲）以上的長者，施打第四劑新冠疫苗。基隆市長林右昌15日表示，這次比照前三劑，採造冊施打，將由公所及里長協助，造冊發「疫苗接種通知單」，符合資格長輩，依各里規劃的時間和地點，前往施打即可。

林右昌說，為了讓長者能夠在這段期間照顧自己的健康，也提升疫苗施打的意願，這次的此次大型接種站服務，除送原來中央2支、市長加碼2支快篩試劑外，還送500元等值禮品快篩試劑4支，也就是最多可領8支快篩試劑。民眾若在診所預約接種，則獲五百元禮券與4支快篩試劑。

各區規畫施打地點，中山區，通化里民活動中心；仁愛區，仁愛區公所六樓禮堂；中正區，中正區公所七樓禮堂；信義區，信義區公所5樓；暖暖區，碇祥里民活動中心。

安樂區，慈濟靜思堂、新崙里民活動中心；七堵區，七堵火車站光明路側、實踐里民活動中心。此外，同時安排施打疫苗專屬公車、防疫計程車供長者使用，若需復康巴士者，可洽詢轄區公所或里長。

林右昌表示，基隆市今日新增確診837例，其中有近2成是外縣市通報。市內新冠專責病床的空床率回升到46.4％，進一步證實基隆市疫情持續低穩，也呼籲長者踴躍出來施打疫苗。