BWF超級500系列印尼羽球大師賽，台灣男雙組合李洋／王齊麟今天（9日）下午迎戰新加坡組合許永凱／駱建賢，首局雙方就打到「丟士」，不過「麟洋」還是穩定發揮，關鍵時刻幾波強攻取分，最終35分鐘便以23比21、21比16收下勝利。

這是雙方生涯首次在BWF賽事交手，可能對戰上比較陌生，開局新加坡組合先取得領先，中間李洋／王齊麟靠著連得5分超前，接下來雙方又有好一段時間分數拉鋸，該局尾聲許永凱／駱建賢曾18比16超前、接近拿下該局，「麟洋」趕緊追平比數，雙方最後進入「丟士」，「麟洋」在第3個局末點，總算是有驚無險搶下一局。

第2局一開始李洋／王齊麟陷入落後，在4比7之後「麟洋」加速攻擊取分，一口氣連下9分，不但取得13比7領先優勢，也讓氣勢再回到寶島組合這邊，就此以領先地位邁向勝利。

加上稍早周天成3局力戰過關，今天出賽的台灣選手已經有兩組人馬順利晉級8強，稍晚「羽球王子」王子維挑戰頭號種子安賽龍，雖然預料會是苦戰，王子維仍將努力為勝利一搏。