台灣網球好手詹詠然與澳洲女將絲托索（Samantha Stosur）的女雙組合，今天在伯明罕網賽女雙16強遭遇前女單球后哈莉普（Simona Halep）與薇基奇（Donna Vekic），詹、絲在第2盤奮力挽救6個盤末點，包括在搶7局扭轉3比6劣勢，反以6比3、7比6（7）勝出，詹家姊妹也確定在8強「網內互打」。

詹詠然／絲托索開局就與對手互破發球局，接著穩紮穩打在第8局逼出4個破發點，破發成功進而拿下首盤。第2盤兩人在第7局率先破發，眼看局面大好，未料次局旋遭回破，讓出破發球局的領先優勢。

第9局哈莉普／薇基奇連拿4分保發，5比4領先下又在第10局逼出3個破發點。所幸大詹與絲托索此時穩住，連拿3分保住發球局，雙方鏖戰到搶7決勝局，哈莉普／薇基奇在3平後連得3分，眼看就要讓比賽進入超級搶10局，但大詹與絲托索不想夜長夢多，連得4分，儘管守個賽末點沒有拿下，仍無礙勝利到手。

寶島女將詹皓晴和日本選手青山修子搭檔女雙，先於首輪擊敗地主英國組合艾波頓（Emily Appleton）／柯林絲（Ali Collins），如今姊姊詹詠然與絲托索也闖過頭關，兩組人馬將於伯明罕8強碰頭。