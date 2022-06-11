我國羽球好手們近日在印尼羽球大師賽奮鬥，一哥周天成昨天在男單苦戰62分鐘，以21：16、12：21、21：14力退難纏的印度選手，順利晉級4強，可惜男雙「麟洋配」李洋/王齊麟直落2不敵地主組合止步8強，而日前王子維也在16強敗陣，目前男子好手僅剩周天成。

李洋/王齊麟在8強迎戰世排第7的地主男雙組合亞迪安托(Muhammad Rian ARDIANTO)/亞飛安(Fajar ALFIAN)，可惜以15：21、18：21敗北，止步8強。此戰首局他們表現起伏不定，開局先被打出4：1，後面追回分差後又被連拿5分，在被動局面下讓出首局。

次局兩人狀況回溫，和對方陸續纏鬥到11：11、15：16，最終僅以3分差敗下陣來，但仍難逃輸球命運，遺憾結束印尼羽球大師賽。而男單部分周天成力退難纏的印度好手森恩(Lakshya SEN)，今天他將與新加坡一哥駱建佑爭奪決賽門票，對方去年拿下了世錦賽金牌，並不好對付。