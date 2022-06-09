彰化縣環保局去年啟動科技執法，使用「移動式聲音照相系統」，至少告發50輛車次，效果顯著，環保局表示，今年預計再投入4套設備，針對噪音熱區24小時監控。（環保局提供／吳建輝彰化傳真）

原廠汽機車排氣聲浪小，許多愛車人士會改裝排氣管「蹦蹦叫」，不過其發出的巨大噪音常常吵得民眾無法入眠，民眾檢舉不斷，彰化縣環保局去年啟動科技執法，使用「移動式聲音照相系統」，至少告發50輛車次，效果顯著，環保局表示，今年預計再投入4套設備，針對噪音熱區24小時監控。

彰化縣環保局去年採購一套移動式聲音照相系統，前後出勤41場次，告發50輛車次，成案率可以說是全國之冠，今年環保署再度補助一套，加上縣府編列預算添購的3套固定式設備，預計下半年移動式與固定式的一共會有5套上路。

環保局指出，透過噪音自動偵測照相系統，可以自動偵測行駛中的汽機車噪音分貝值，若有超過就會自動拍照取締，但就算拍照取締後，仍必須實際找到車主到場檢驗，若還是超標才能開罰，呼籲民眾不要心存僥倖。

環保局還說，過去民眾不斷檢舉，但自從得知有科技執法相關設備後，反而是陳情希望能夠針對熱點進行取締，因此結算自今年4月底，相較去年同期檢舉案件的數量下降超過5成8，因此科技執法明顯達到嚇阻與取締的效果。

環保局說，移動式聲音照相系統在執法時，依規定在前方100至300公尺間設置告示，提醒民眾降低音量，目前不定點、定時路段從彰化市中山路、大埔路，員林市員林大道、山腳路、大村鄉中山路、和美彰美路、以及重機騎士最愛的縣道139線。

環保局強調，今年度３台固定式的固定式聲音照相設備，會放置在彰化市、員林市、芬園鄉139線道等熱點路段，呼籲民眾切勿以身試法，不過也說取締時若碰到車輛並排，可能導致聲音加成，因此被系統捕捉後還是會通知到檢後才會開罰，依噪音管制法最低可罰1800以上，最高3600以下罰鍰。