財政部關務署9日宣布海關人事異動，因應關務署副署長陳依財退休，由台中關關務長劉莉莉陞任關務署副署長，至於台中關關務長則由台北關副關務長陳木生接任。

目前關務署署長彭英偉自3月出任署長一職後，其副署長職缺由蘇淑貞接棒，加上本次陞任的劉莉莉，等於兩位副署長皆為女性，可說是女力崛起。

關務署也表示，奉財政部核定，基隆關關務長楊崇悟退休後所遺職缺，由基隆關副關務長呂敬銘陞任。至於基隆關、台中關於6月15日舉行關務長交接暨宣誓典禮，由關務署長彭英偉監交。