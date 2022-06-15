台中港酒店x【FUN世界】-戶外電動車場地。（台中港酒店提供）

鄰近台中三井OUTLET的台中港酒店，為迎接暑假旺季即日起至8月31日止，與台中日光溫泉會館合作攜手推出「山海雙享，買一送一」住宿優惠活動。台中港酒店指出，後疫情時代邀請民眾遨遊台中海線美麗濕地與暢玩台中山線健康山林森呼吸，一次滿足「遊山玩海」的兩個願望。

台中港酒店指出，高CP值買一送一住房專案，平日入住「台中港酒店」雅緻雙人房，再送「台中日光溫泉會館」生活館豪華雙人房，價值高達1萬7600元，現在只要6999元就能享受到兩間飯店的早餐及設施，更狂的是入住兩晚平均每人每天只要1800元，讓您暑假輕鬆安排山海輕旅行。

台中港酒店耗資百萬全新裝修「FUN世界」，遊戲區涵蓋露天及室內玩樂區，寬敞明亮的遊樂空間，融入在地特色打造船身造型球池，並於遊戲室牆面上結合週邊景點，在絕美夢幻巨大的藍色泡泡中盡情玩樂，讓小朋友玩得欣喜若狂、不亦樂乎。

飯店為增加親子互動樂趣並提倡環保理念，與「小美犀智能語音管家」獨家推出闖關活動並結合[email protected]集點功能完成指定3項任務並向小美犀智能語音管家說： 「小美犀，寶寶好棒 !」即可兌換神秘小禮物 !

防疫當前也希望民眾走出戶外活動，透過海線從清晨到日落最美的樣貌搭配豐富的濕地生態，徜徉在台中山線健康休閒步道的芬多精洗禮，感受大自然豐富多樣貌的體驗一起放鬆身心靈，今年暑假就選擇經濟實惠的山海雙享一路暢玩台中！