帥氣男星吳思賢（小樂）學生時期是節目《模范棒棒堂》固定班底之一，帥氣外型又會跳舞，還是建中畢業的學霸，因此獲得一票粉絲支持，踏入演藝圈後在音樂和戲劇領域都有好成績。最近吳思賢工作需要罕見穿女裝，讓名模二姊吳思顏驚呼：「我弟真適合」。

吳思賢平時會透過社群分享工作或日常，昨（8）日他在IG曬出替時尚雜誌拍的一系列時裝照，頂著金色寸頭，其中幾套引起熱烈討論，因為穿著短版上衣的他露出結實肌肉線條，下身居然是百褶裙和激短迷你裙，讓人顛覆吳思賢過往一直以來給人帥氣爽朗的形象，所以穿女裝挑戰前衛的打扮，意外引起討論。

最近吳思賢工作需要罕見穿女裝，讓名模親姊吳思顏也驚呼，「我弟真適合」。(圖/ 摘自吳思顏IG)

有趣的是，吳思賢的名模二姊吳思顏看到弟弟穿女裝，忍不住轉發到限時動態，驚呼：「我弟真適合穿女裝」，還在底下開玩笑，「我是不是要找我的照片放在旁邊對比一下」；但模特兒出身的吳思顏看到吳思賢其中一張扶額的照片，俏皮地說：「頭痛藥吃頭痛藥」，姊弟好情誼展露無疑。

許多粉絲則被吳思賢的破格表現驚豔到，在文章下熱情地留言：「哥哥你這樣太美了」、「My樂，這個身材」、「好看到歪掉」、「這個衣服！！！好看欸！！！」、「可以演唱會穿這樣嗎」、「老天我看了什麼」、「好看的人穿什麼都好看」。