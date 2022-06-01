GU於感謝祭加碼推「多重感謝好禮」，消費滿額即可獲GU和插畫家weiweiboy合作的手提包等精美禮。（GU提供）

日本流行服飾品牌GU自3日至16日舉辦「感謝祭」，推出多款190元起的男、女、童、嬰幼兒夏日超值商品，讓全家大小都能輕鬆找到自己的夏日命定單品，除了超值優惠，GU更推出「多重感謝好禮」，包含消費贈GU品牌口罩組、GU和插畫家「weiweiboy」合作的手繪手提包。此外，GU更攜手全家，推出全家APP會員獨享好康，除了有GU網路商店優惠券外，全家APP會員更有機會免費抽中GU熱銷的「SWEAT T 短袖大學T」指定單品一件。

「GU感謝祭」首推好評不斷的男、女、童神褲單品，並提供最高300元的折扣回饋。女裝推薦風靡台日兩地的「好感多色直筒褲」，共有鮮明亮眼的8種顏色選擇，高腰版型可以打造顯瘦的夏日繽紛穿搭，感謝祭第一彈期間(6／3-6／9)只要390元即可入手，現省200元。男女適穿的「氣球九分褲」共有素色款及牛仔款等選擇，將以590元的價格販售。以潮流感十足的繭型輪廓設計而成的「男裝繭型打摺九分褲」，於感謝第二彈期間(6／10-6／16)直降300元，推出490元的期間限定價。

隨著氣溫逐漸升高，GU同步推出多款夏日必備的輕薄單品，讓所有大小朋友都能舒適度過炎夏。「女裝腰部抓皺連身裙」以抓皺的設計，搭配長褲或單穿，就能瞬間完成甜美休閒造型；「男裝休閒風T-shirt」推出多款亮眼色系，可單穿也可內搭襯衫打造多層次穿搭，不論男女都能輕鬆展現寬鬆時尚。兩款夏裝推薦單品在感謝祭第一彈期間(6／3-6／9)分別以290元和390元的價格販售。另感謝祭第二彈期間(6／10-6／16)，多款男、女、童棉質T恤推出兩件折100元的優惠，平均一件只要240元起即可入手。