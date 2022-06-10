★分析

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz表示，我們正在為明天可能出現的通膨消息做準備。我認為情況好壞不定，如果總體數據很高，而核心數據有所放緩，市場可能因此反彈，因為這顯示情況有點反轉。

Bespoke Investment Group表示，過去幾天人們一直在談論這份報告（CPI)，這說明自聯準會主席鮑爾第一次開始對通膨採取更為強硬的做法以來，通膨在過去這6個月對市場的影響有多大。

能源價格上漲和供應鏈持續中斷導致近幾個月通膨居高不下，而部分經濟數據則顯示近幾周來增長放緩。Truist資深美國總經策略師Michael Skordeles表示，現在股市有很多「假動作」（headfakes）正在發生，不幸的是，在很長的一段時間裡，我們無法很清楚地了解經濟，無論是美國經濟還是全球經濟，因為有太多東西難以解讀。

標普500指數從歷史高點跌逾16%，但從5月觸及的近期低點反彈後，最近幾周大多呈現橫向盤整格局，本周以來該指數下跌逾2%。摩根士丹利投資管理公司資深投資組合經理Andrew Slimmon表示，他認為今年股市收盤位置會比現在高，但今年夏天可能會有些震盪，而5月觸及的低點是值得關注的關鍵區，「也許我們會重新測試這裡，但我認為即時跌破，也不會跌很多，因為我相信儘管油價和食品價格上漲，經濟有能力承受我們現在正面臨的衝擊」。

★類股

標普500指數11大類股全軍覆沒，通訊服務類股大跌2.75%，跌幅最大，其次為科技股跌2.72%、金融股跌2.61%。必需消費類股跌1.50%，跌幅最小。

★重磅股

重量級科技股僅臉書母公司Meta收高，漲0.97%。蘋果跌3.60%，微軟跌2.08%，亞馬遜跌4.15%，Alphabet跌2.01%，特斯拉跌0.89%，網飛跌4.96%。

道瓊指數成分股僅Home Depot收高，終場漲0.78%。波音跌4.23%，表現最疲弱；其次為迪士尼跌3.76%，蘋果跌3.6%。

主要晶片股僅恩智浦收高，終場大漲4.04%。應用材料跌4.64%，表現最疲弱。高通跌1.62%，德州儀器跌2.29%，英特爾跌2.96%，超微跌3.04%，輝達跌3.22%，美光跌3.76%。

★焦點股

恩智浦半導體（NXP Semiconductors）收漲4.04%，為184.22美元。日前有消息指出，三星集團副會長李在鎔此次出訪歐洲的重要計畫之一即是尋求收購標的，在看好車用晶片市場下，可能鎖定台積電的主要客戶恩智浦。

英特爾跌2.96%，收在40.01美元。路透社報導，根據一份內部備忘錄，英特爾為了削減成本，已經凍結桌上型個人電腦（PC）和筆記型電腦晶片部門的人員招聘。

特斯拉收跌0.89%，為719.12美元，盤初一度漲逾2%。瑞銀將特斯拉的股票評級從「中性」調升至「買進」，稱特斯拉今年股價拉回提供投資人一個「具吸引力的進場點」，「我們認為特斯拉的營運前景從未這麼強勁過」。

諾瓦瓦克斯（Novavax）重挫17.22%，收在41.48美元。消息指出美國食藥管理局（FDA）可能推遲是否讓該公司新冠疫苖取得使用授權的決定。一名發言人表示，FDA需要就諾瓦瓦克斯改變製程進行評估。

拉斯維加斯金沙集團（Las Vegas Sands）下跌5.6%，凱撒娛樂（Caesars Entertainment）下跌3.8%。賭場股是標普爾500指數表現最差的族群之一。

阿里巴巴集團大跌8.1%，旗下螞蟻集團表明無意啟動股票首次公開發行（IPO）。此前媒體報導，知情人士透露中國證監會已經設立一個工作小組，評估重啟螞蟻集團A股上市的可行性。惟中證監隨後回應並未進行相關評估和研究工作。

中國科技股近來的漲勢反轉，亦給那斯達克指數帶來拖累，拼多多大跌9.6%，嗶哩嗶哩跌逾14%。那斯達克中國金龍指數重挫6.76%。

★台股ADR

台積電ADR跌2.80%，收90.85美元，換算台股價格為536.49元。

聯電ADR跌3.24%，收8.67美元，換算台股價格為51.2元。

日月光ADR跌0.57%，收7.03美元，換算台股價格為103.78元。

中華電信ADR跌0.77%，收42.61美元，換算台股價格為125.81元。(2-2)