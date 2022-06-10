淡水日前有名59歲的男子因為在臉書社團欲購買機車，對方要求男子先匯款再看車，因此前往淡水信用合作社打算臨櫃匯款7萬元給賣家，行員察覺有異連忙報警協助，所幸員警到場後成功勸阻，保住辛苦的血汗錢。

淡水警分局水碓派出所日前接獲淡水信用合作社報案，稱有民眾疑似遭到詐騙，警方獲報後馬上派出警員前往現場，原來這名59歲吳姓男子因為現有的代步機車老舊，打算汰換再購買相同車款，但由於該型號已經停產，吳男仍不放棄轉而從網路上查找，結果透過臉書發現有人打著「換工作」的理由要販售同款式的機車，立即聯繫對方洽談。

對方要求吳男加Line詳談並先匯款後再看車，吳男被亮麗的車型及賣方的話術一時迷惑，立即到銀行匯款，所幸他的行為引起行員注意，隨後報警請求協助；員警隨後勸阻吳男，表示「這價錢太便宜、臉書風險很大、可能有詐……」、「這都是詐騙集團的套路」，最終吳男才驚覺遭詐騙，立刻抽回匯款單，並頻頻向行員與員警道謝。

淡水警分局呼籲，民眾透過非官方交易管道，如Line、臉書等社群平台購買商品，務必要提高警覺，切莫因商品價格低廉而上當受騙，如有任何詐騙相關問題，可利用165反詐騙諮詢專線查證或打110報請警方協助。